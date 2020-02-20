Пас Иличича пяткой: момент дня в Лиге чемпионов
20 февраля 2020, 02:31
Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов. Им стал пас пяткой в исполнении полузащитника «Аталанты» Йосипа Иличича в матче 1/8 финала против «Валенсии» (4:1).
This guy's on ? right now!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 19, 2020
Well played, Josip Ili?i? ???#UCL | @Mastercard pic.twitter.com/wdyPJdhXTz
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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