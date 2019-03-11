Орсато рассудит "Баварию" и "Ливерпуль"

Назначена бригада арбитров, которая будет работать на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" - "Ливерпуль", информирует официальный сайт УЕФА.

Итальянец Даниэле Орсато назначен главным судьей. Его ассистенты – Фабиано Прети и Лоренцо Манганелли. Четвертый арбитр – Марко Ди Белло. Видеоассистенты рефери – Марко Гвида и Массимилиано Иррати.

Орсато уже судил матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В феврале итальянцу доверили первый матч между "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Баварией" состоится в среду, 13 марта. Первая игра завершилась со счетом 0:0

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