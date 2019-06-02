Опубликовано фото из раздевалки "Ливерпуля" после победы в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19. В финале команда обыграла "Тоттенхэм" (2:0). Официальный сайт УЕФА опубликовал фото из раздевалки команды.

В составе победителей отличились Мохамед Салах и Дивок Ориги.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр