Опубликовано фото из раздевалки "Ливерпуля" после победы в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19. В финале команда обыграла "Тоттенхэм" (2:0). Официальный сайт УЕФА опубликовал фото из раздевалки команды.
АААААААААААААААА! 🔴🔴🔴#финалЛЧ | #UCLfinal | #YNWA pic.twitter.com/D6l4ZJeZOV— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 1 июня 2019 г.
В составе победителей отличились Мохамед Салах и Дивок Ориги.
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/playoff/
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