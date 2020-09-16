«Омония» выбила «Црвену Звезду» из Лиги чемпионов

В матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Омония» в серии пенальти оказалась сильнее «Црвены Звезды». Основное и дополнительное время завершились вничью (1:1). По пенальти кипрский клуб победил со счетом 4:2.

В заключительном раунде отбора в ЛЧ соперником «Омонии» станет «Олимпиакос». Эта стадия будет состоять уже из двух матчей.

Лига чемпионов

Третий отборочный раунд

«Омония» (Кипр) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 1:1 (1:1, 0:0). Пен. — 4:2

Голы: Люфтнер, 31 (1:0). Иванич, 45+1 (1:1).

«Омония»: Фабиану, Губочан (Кусулос, 90+3), Лецьякс, Ланг, Люфтнер, Хорди Гомес, Витор Гомеш, Ботеак, Папулис (Лоизу, 98), Сантос (Асанте, 118), Какуллис (Сене, 65).

«Црвена Звезда»: Борьян, Родич (Гаич, 106), Милунович, Дегенек, Гобелич, Канга, Саного, Иванич (Йованчич, 81), Бен Набуан, Катаи (Гаврич, 101), Вуканович (Фальчинелли, 89).

Предупреждения: Саного, 15. Катаи, 52. Губочан, 53. Ланг, 64. Хорди Гомес, 83. Кусулос, 92. Сене, 110. Милунович, 116. Гаич, 118.

Судья: Кавана (Англия).

16 сентября. Никосия. Стадион ГСП.