Около 100 болельщиков поддержат «Атлетико» в игре с «Локомотивом»

1 сентября «Локомотив» проведет домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико». Испанский клуб в Москве поддержат около 100 болельщиков, сообщает ТАСС.

«Локомотив» выделил один сектор для болельщиков гостей. «Атлетико» было выделено 350 билетов.

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