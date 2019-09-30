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Около 100 болельщиков поддержат «Атлетико» в игре с «Локомотивом»

30 сентября 2019, 20:15
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1 сентября «Локомотив» проведет домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико». Испанский клуб в Москве поддержат около 100 болельщиков, сообщает ТАСС.

«Локомотив» выделил один сектор для болельщиков гостей. «Атлетико» было выделено 350 билетов.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6946529

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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