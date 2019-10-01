Огненная встреча «Локомотива». Фанаты готовы к игре с «Атлетико»
1 октября 2019, 20:45
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» примет «Атлетико». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.
Болельщики встретили приезд команды на стадион ярким перфомансков. Они зажгли множество файеров, озарив ярким пламенем вечернюю темноту.
#ЛокоАтлетико Огненная встреча игроков «Локомотива» pic.twitter.com/VUHwtKbeWe— Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 1, 2019
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Как завершится матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико»?
Победой «Локо» с разностью в один-два мяча
20.0%
Крупной победой «Локо»
3.1%
Нулевой ничьей
6.1%
Результативной ничьей
17.3%
Победой «Атлетико» с разностью в один-два мяча
35.8%
Крупной победой «Атлетико»
17.7%
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур