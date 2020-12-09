Румынский арбитр Себастьян Колцеску объяснил свои слова во время матча 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул».

— «Negru» по-румынски обозначает «черный». Я не расист, — приводит Telefoot слова Колцеску.

Встреча «ПСЖ» — «Истанбул» была прервана на 13-й минуте после того, как Колцеску, который был резервным арбитром матча, назвал тренера стамбульцев Себастьяна Вебо «этот черный парень». Колцеску употребил слово «Negru», что показалось игрокам стамбульского клуба оскорбительным.

Матч будет доигран сегодня, 9 декабря, при новой бригаде арбитров во главе с Дэнни Маккелли (Голландия). Встреча будет доиграна с момента остановки и начнется в 20.55 (мск).

«ПСЖ» уже обеспечил себе выход в плей-офф благодаря поражению «Манчестер Юнайтед» от «Лейпцига» (2:3), «Истанбул» досрочно занял последнее место в группе. В случае победы парижане займут в группе первое место, при ничьей или поражении останутся вторыми.