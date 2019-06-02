"Обидно". Ллорис оценил игру "Тоттенхэма" в финале ЛЧ

Голкипер "Тоттенхэма" Юго Ллорис прокомментировал поражение от "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов (0:2).

– Всегда больно проигрывать такой матч, – цитирует вратаря RMC. – Мы были немного робкими и проснулись только в последние 15 минут. Обидно.

"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов шестой раз в истории. В матче за Суперкубок УЕФА мерсисайцды встретятся с "Челси".

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль