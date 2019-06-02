"Обидно". Ллорис оценил игру "Тоттенхэма" в финале ЛЧ

Голкипер "Тоттенхэма" Юго Ллорис прокомментировал поражение от "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов (0:2).
– Всегда больно проигрывать такой матч, – цитирует вратаря RMC. – Мы были немного робкими и проснулись только в последние 15 минут. Обидно.
"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов шестой раз в истории. В матче за Суперкубок УЕФА мерсисайцды встретятся с "Челси".
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/playoff/
Загрузка...