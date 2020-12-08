Нойер — о «Локомотиве»: «Я слежу за атакой. Миранчук, Эдер, Смолов — качественные игроки»
8 декабря 2020, 15:49
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, кого он может выделить в составе «Локомотива» перед матчем Лиги чемпионов.
— Что скажете о матче с «Локомотивом»? Кого выделите?
— Я внимательнее слежу за атакой соперника. Миранчук, Эдер и Смолов — качественные игроки. Знаю, что Смолов не сыграет. В первом матче «Локо» был очень опасен в начале — в моменте с ударом головой нам где-то повезло. Потом владели преимуществом. Но соперник был хорош в контратаках, смог забить гол. Важно компактно и стабильно сыграть в обороне. Надеюсь, завтра это получится.
Матч «Бавария» — «Локомотив» состоится 8 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени. (Константин Алексеев)
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