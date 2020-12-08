Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Баварии» (9 декабря, Мюнхен) рассказал, какие выводы сделал после первого матча против немецкого клуба.

— Первая игра с «Баварией»? Мы играли хорошо. Но результат был 1:2. Мы опыт взяли из этой игры. Выбор игроков для завтрашнего матча совсем другой. И их качества — игра будет другой.

«Бавария» — самая лучшая команда в мире. У них ротация состава. Они точно знают, как распределить силы от матча к матчу. У меня есть связи в Германии. Но если ждать от соперника малого сопротивления, то получишь катастрофу. Это — немецкая команда. У них хороший менталитет. Они не будут играть в половину силы. И мы должны это понимать. Тогда у нас будет шанс. Расслабимся — не придем к успеху.

(Наталья Юрина)