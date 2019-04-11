Николас Тальяфико: "Шансы "Аякса" и "Ювентуса" на полуфинал по-прежнему равны

Защитник "Аякса" Николас Тальяфико - о матче с "Ювентусом" (1:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Мы хотели выиграть матч, но они забили в гостях. Поэтому нам будет непрост, но мы хотим добиться нужного результата в Турине, - цитирует футболиста Football Italia. - Мы знаем, что нам нужно забить хотя бы раз, но мы хотим забить больше, чтобы попасть в полуфинал.Я считаю, что шансы по-прежнему 50 на 50. Да, у "Юве" есть преимущество гола на чужом поле, но мы уже отыгрывали его в матче с "Реалом" в 1/8 финала. Мы постараемся создать моменты и забить в Турине.

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