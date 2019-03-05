Николас Тальяфико: "Нет плохого или хорошего "Реала"

Защитник "Аякса" Николас Тальяфико - о матче с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Задача непростая, но не невозможная. Я верю в нашу команду, потому что мы часто забиваем помногу. В каждом матче у нас множество голевых моментов, и, если мы их реализуем, то сможем отыграться, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Нет хорошего или плохого "Реала". В Лиге чемпионов они очень сильны, о чем свидетельствуют три победы в турнире подряд. Надо относиться к ним с уважением, но одновременно не бояться и биться за каждый мяч. Нет хорошего или плохого "Реала". В Лиге чемпионов они очень сильны, о чем свидетельствуют три победы в турнире подряд. Надо относиться к ним с уважением, но одновременно не бояться и биться за каждый мяч.

Матч "Реал" - "Аякс" начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче испанский клуб победил со счетом 2:1.

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