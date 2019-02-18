Нико Ковач: "Коман будет заявке на предстоящий матч с "Ливерпулем". Благодаря ему наша игра приобретает совершенно иную динамику"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач высказался в адрес нападающего Кингсли Комана. Напомним, что форвард оформил дубль и сделал голевую передачу в матче 22-го тура чемпионата Германии против "Аугсбурга" (3:2), однако получил травму.

- Благодаря ему наша игра приобретает совершенно иную динамику, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - Все восприятие игры меняется. Коман чувствует себя будет в заявке на предстоящий матч с "Ливерпулем".

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Баварией" пройдет во вторник, 19 февраля. Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Бавария"

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