06:35 | Футбол — Лига чемпионов

Нико Ковач: "Бавария" здорово играла в обороне"

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Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после ничьей с "Ливерпулем"​ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, что команда хорошо сыграла тактически и технически. 

- Немногие команды здесь не пропускали и не проигрывали, - цитирует официальный сайт УЕФА Ковача. - Мы позволили сопернику создать очень ограниченное число моментов, что свидетельствует о том, что очень хорошо сыграли тактически и технически.

На этом уровне все решают мельчайшие детали, так что надо подождать ответный поединок. Я последним отмечал бы эту нулевую ничью. Необходимо продолжать упорно работать и сосредоточенно готовиться к ответной встрече. Мы здорово играли в обороне, хотя в определенных ситуациях могли бы действовать эффективно. Знали, что не будем здесь владеть мячом 80 процентов времени, но в атаке имели шанс сыграть и продуктивнее.

Ливерпуль – Бавария

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026848/index.html?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов. 1/8 финала
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