Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
УЕФА объявил имя лучшего футболиста 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Им стал форвард «ПСЖ» Неймар. 28-летний бразилец забил три гола в скандальном матче с «Истанбулом» (5:1), который был прерван и доигран на следующий день из-за обвинений одного из арбитров в расизме.
Также получить награду могли голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин, нападающие Карим Бензема («Реал») и Юссеф Эн-Несири («Севилья»).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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