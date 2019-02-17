Неймар не сможет сыграть в ответном матче с "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "ПСЖ" Неймар не сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед", сообщает Telefoot со слов отца форварда.

- На данный момент Неймар травмирован, - заявил он. - Повреждение довольно сложно, и это беспокоит тех, кто любит футбол и кому нравится его игра. Восстановление займет 10 недель, поэтому его появление в игре с "Манчестер Юнайтед" невозможно.

Неймар повредил плюсневую кость в конце января во время матча 1/16 Кубка Франции со "Страсбуром". Он и Эдинсон Кавани не смогли принять участие в первом поединке с "Юнайтед", состоявшемся во вторник, 5 марта, на "Олд Траффорд" (0:2).

Второй матч между "ПСЖ" и "МЮ" пройдет 6 марта, в Париже. Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка

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