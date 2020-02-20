Сегодня, 20 февраля, на Youtube-канале «СЭ» смотрите эфир с Вячеславом Короткиным и Натальей Юриной об итогах первых матчей плей-офф Лиги чемпионов. Начало — в 15.00 (мск)

Главные темы:

— Холанн — новая суперзвезда?

— почему проиграл «Ливерпуль»

— есть ли шансы у «Тоттенхэма»

— прорыв «Аталанты»

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