Невероятный Холанн, неудачи Клоппа и Моуринью. Евролайв с Короткиным и Юриной — в 15.00
20 февраля 2020, 15:00
Сегодня, 20 февраля, на Youtube-канале «СЭ» смотрите эфир с Вячеславом Короткиным и Натальей Юриной об итогах первых матчей плей-офф Лиги чемпионов. Начало — в 15.00 (мск)
Главные темы:
— Холанн — новая суперзвезда?
— почему проиграл «Ливерпуль»
— есть ли шансы у «Тоттенхэма»
— прорыв «Аталанты»
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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