Ненад Белица: «Почти весь матч держались на равных с «Манчестер Сити», и это немаленькое достижение»

Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Белица после поражения от «Манчестер Сити» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (0:2) отметил, что доволен, как его команда держалась.

— После пропущенного мяча мы старались больше атаковать, — цитирует пресс-служба УЕФА Белицу. — Мы почти весь матч держались на равных с «Манчестер Сити», и это немаленькое достижение. Они превосходят нас в классе, и сегодня они это продемонстрировали.

Мы пропустили первый мяч в тот временной отрезок, когда демонстировали свой лучший футбол. Мы сильно нервничали по ходу матча, совершали ошибки, они создали много хороших моментов.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр