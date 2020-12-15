Недвед рассказал о шансах «Ювентуса» пройти «Порту»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где соперником туринцев стал «Порту».

« Каждый может поставить вас в затруднительное положение на этой стадии. Все соперники сильны, мы видели это в прошлом году, когда не смогли пройти «Лион».