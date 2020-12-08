Не все игроки «Краснодара» преклонили колено перед матчем с «Челси»
8 декабря 2020, 23:08
Перед стартовым свистком матча группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Краснодаром» прошла традиционная церемония, направленная на борьбу с расизмом в спорте. Футболисты должны были встать на одно колено в рамках акции BLM (Black lives matter — «жизни черных важны»).
Однако не все игроки российского клуба поддержали эту акцию. Стоять остались защитники Игорь Смольников, Александр Мартынович и Кристиан Рамирес. Также колено не преклонил главный тренер Мурад Мусаев.
8 декабря. Лондон. «Челси» — «Краснодар». Тэмми Абрахам (справа). Фото AFP
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Челси» — «Краснодар»
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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