Не все игроки «Краснодара» преклонили колено перед матчем с «Челси»

Перед стартовым свистком матча группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Краснодаром» прошла традиционная церемония, направленная на борьбу с расизмом в спорте. Футболисты должны были встать на одно колено в рамках акции BLM (Black lives matter — «жизни черных важны»).

Однако не все игроки российского клуба поддержали эту акцию. Стоять остались защитники Игорь Смольников, Александр Мартынович и Кристиан Рамирес. Также колено не преклонил главный тренер Мурад Мусаев.

8 декабря. Лондон. «Челси» — «Краснодар». Тэмми Абрахам (справа). Фото AFP

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Челси» — «Краснодар»