«Реал» дома сыграл вничью с «Брюгге» (2:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Во время игры фоторепортеры поймали забавный кадр: трое лысых мужчин у бровки.

На снимке были запечатлены: Зинедин Зидан («Реал»), резервный арбитр Станислав Тодоров и Филипп Клеман («Брюгге»).

«Брюгге» с двумя очками располагается на второй строчке в турнирной таблице группы A. «Реал» — один балл и последнее место.

Зидан устроился на три работы, чтобы накопить деньги на трансфер Роналду ? pic.twitter.com/DUnVvWizf6 — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) October 1, 2019

«Реал» — «Брюгге»: все голы матча