Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил предупреждение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Главный арбитра встречи Феликс Брых показал аргентинцу желтую карточку за фол на вратаре Давиде Оспине?.

#CHAMPIONSxESPN Messi choc? sin querer a David Ospina, le pidi? perd?n y se gan? la tarjeta amarilla. pic.twitter.com/2k2mR1a1oA — SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2020