«Наполи» — «Барселона»: Месси получил желтую карточку за фол на вратаре
00:31
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил предупреждение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Главный арбитра встречи Феликс Брых показал аргентинцу желтую карточку за фол на вратаре Давиде Оспине?.
#CHAMPIONSxESPN Messi choc? sin querer a David Ospina, le pidi? perd?n y se gan? la tarjeta amarilla. pic.twitter.com/2k2mR1a1oA— SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2020
Опрос
проголосовало: 7067Все опросы
Кто из участников плей-офф фаворит Лиги чемпионов-2019/2020?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...