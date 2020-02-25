«Наполи» и «Барселона» назвали стартовый состав на матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Согласно расстановке, опубликованной на сайте УЕФА, в атаке у гостей сыграют Лионель Месси, Антуан Гризманн и Артуро Видаль.

«Наполи»: Оспина, Мариу Руй, Максимович, Манолас, Ди Лоренцо, Фабиан Руис, Демме, Зелински, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Юмтити, Пике, Фирпо, де Йонг, Бускетс, Ракитич, Месси, Гризманн, Видаль.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.