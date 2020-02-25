Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Наполи» — «Барселона»: Месси, Гризманн и Видаль сыграют в атаке у гостей

25 февраля 2020, 22:16
Теги:

«Наполи» и «Барселона» назвали стартовый состав на матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Согласно расстановке, опубликованной на сайте УЕФА, в атаке у гостей сыграют Лионель Месси, Антуан Гризманн и Артуро Видаль.

«Наполи»: Оспина, Мариу Руй, Максимович, Манолас, Ди Лоренцо, Фабиан Руис, Демме, Зелински, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Юмтити, Пике, Фирпо, де Йонг, Бускетс, Ракитич, Месси, Гризманн, Видаль.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

Наполи — Барселона

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир