Накануне матча с «Локомотивом» полузащитника «Атлетико» Партея ограбили

Дом полузащитника «Атлетико» Томаса Партея в пригороде Мадрида ограбили, сообщает COPE.

Это произошло 30 сентября, когда в доме находилась только домработница семьи футболиста.

Матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится 1 октября в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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