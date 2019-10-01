Накануне матча с «Локомотивом» полузащитника «Атлетико» Партея ограбили
1 октября 2019, 12:18
Дом полузащитника «Атлетико» Томаса Партея в пригороде Мадрида ограбили, сообщает COPE.
Это произошло 30 сентября, когда в доме находилась только домработница семьи футболиста.
Матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится 1 октября в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
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Как завершится матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико»?
Победой «Локо» с разностью в один-два мяча
20.0%
Крупной победой «Локо»
3.1%
Нулевой ничьей
6.1%
Результативной ничьей
17.3%
Победой «Атлетико» с разностью в один-два мяча
35.8%
Крупной победой «Атлетико»
17.7%
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур
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