Нагельсманн побил рекорд Тедеско, став самым молодым тренером в плей-офф ЛЧ
19 февраля 2020, 22:33
Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн стал самым молодым специалистом, руководящим командой в плей-офф Лиги чемпионов. В день сегодняшней встречи 1/8 финала против «Тоттенхэма» возраст немецкого специалиста составляет 32 года 211 дней.
Предыдущий рекорд принадлежал нынешнему главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско, который выводил «Шальке» на матч с «Манчестер Сити» в прошлом сезоне в возрасте 33 лет 161 дня.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...