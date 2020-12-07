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Нагельсманн считает, что первый матч с «МЮ» многому научил «Лейпциг»

7 декабря 2020, 23:52
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Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». В первой игре английский клуб победил 5:0.

«Первый матч многому нас научил, нам тогда ясно дали понять, что нужен другой подход в нападении, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — «МЮ» очень надежно действует в защите, не позволяя соперникам спокойно делать прострелы и создавать голевые моменты. Нужно играть более изобретательно, активнее двигаться, искать пространство за четверкой защитников «Юнайтед».

Матч «Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед» состоится 8 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029468--leipzig-vs-man-united/

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