Нагельсманн считает, что первый матч с «МЮ» многому научил «Лейпциг»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». В первой игре английский клуб победил 5:0.

«Первый матч многому нас научил, нам тогда ясно дали понять, что нужен другой подход в нападении, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — «МЮ» очень надежно действует в защите, не позволяя соперникам спокойно делать прострелы и создавать голевые моменты. Нужно играть более изобретательно, активнее двигаться, искать пространство за четверкой защитников «Юнайтед».

Матч «Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед» состоится 8 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.