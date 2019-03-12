Набиль Фекир: "Матчи "Аякса" и "Манчестер Юнайтед" вдохновляют "Лион"

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир - о матче с "Барселоной" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Матчи "Аякса" и "Манчестер Юнайтед" вдохновляют. Это были огромные сюрпризы, и мы приехали сюда, чтобы преподнести еще один. Да, это будет очень сложно, но мы бойцы, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Нужно играть расковано. Нам нечего терять, поэтому мы подходим к матчу без страха. Это детская мечта - сыграть в таком матче. Особенный матч, просто не могу его дождаться. Повышенная ответственность в роли капитана? Никакого давления нет. Это все равно футбол, а значит - просто радость.

Матч "Барселона" - "Лион" состоится 13 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью - 0:0.

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