Наби Кейта: "Знаю, как обыграть "Баварию"

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта заявил, что знает, как обыграть "Баварию" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Я не единственный эксперт по "Баварии" в "Ливерпуле", ведь Джердан Шачири когда играл за нее. - приводит слова Кейта Bild. - И, конечно же, наш главный тренер Юрген Клопп знает о ней все. Я знаю силу "Баварии" и то, как против нее играть.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Баварией" пройдет во вторник, 19 февраля. Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию поединка

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