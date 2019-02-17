19:40 17 февраля | Футбол — Лига чемпионов

Наби Кейта: "Знаю, как обыграть "Баварию"

Обсудить
0

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта заявил, что знает, как обыграть "Баварию" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Я не единственный эксперт по "Баварии" в "Ливерпуле", ведь Джердан Шачири когда играл за нее. - приводит слова Кейта Bild. - И, конечно же, наш главный тренер Юрген Клопп знает о ней все. Я знаю силу "Баварии" и то, как против нее играть. 

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Баварией" пройдет во вторник, 19 февраля. Начало встречи в 23:00 по московскому времени. 

"СЭ" проведет прямую трансляцию поединка

Все о Лиге чемпионов - здесь

Загрузка...
Материалы других СМИ