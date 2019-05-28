Наби Кейта пропустит финал ЛЧ из-за травмы. Фирмину – в заявке

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта пропустит финальный матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", информирует Sky Sports. 24-летний гвинеец из-за травмы паха пропустил остаток сезона. Хавбек получил повреждение в ответной игре полуфинала ЛЧ против "Барселоны" (4:0).

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп также заявил, что нападающий Роберту Фирмину будет внесен в заявку на игру с "Тоттенхэмом". Бразилец получил травму в начале мая.

Финал Лиги чемпионов-2018/19 состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало – в 22.00 по московскому времени.

Все о Лиге чемпионов – здесь