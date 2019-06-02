На выбежавшую в финале ЛЧ блондинку подписались более 2 миллионов человек

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (0:2), продолжает набирать популярность в социальных сетях.

Девушка прорвалась через кордон полиции и добежала до центра поля, где ее поймали стюарды и увели в подтрибунное помещение.

После забега аккаунт Волански в Инстаграме стал набирать популярность. За ночь на нее подписались более 1,5 миллиона человек. Перед матчем у модели было около 300 тысяч подписчиков, к 12 часам (по мск) воскресенья их уже 2,1 миллиона и количество продолжает расти.

"Делайте сумасшедшие вещи!" Блондинка с финала Лиги чемпионов рвет Инстаграм // Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание трансляций матчей, календарь и результаты игр