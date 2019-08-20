На матче «Олимпиакос» — «Краснодар» ожидается аншлаг
20 августа 2019, 13:13
«Краснодар» сыграет выездной матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» при заполненных трибунах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу греческого клуба.
Отмечается, что в кассах 32-тысячного стадиона «Караискакис» осталось меньше двух тысяч билетов. Матч состоится 21 августа в 22.00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Краснодаре 27 августа.
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Нет
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»
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