"Мы увидим более атакующий футбол, чем на "Энфилде". Нойер - о матче с "Ливерпулем"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" заявил, что в этой встрече команды продемонстрируют более атакующий футбол, чем в первой игре.

- Думаю, завтра мы увидим более атакующий футбол, чем на "Энфилде", - приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА. - По ходу серий 11-метровых испытываешь гораздо большее давление, нежели по ходу матчей. Такие вещи на тренировках не отрепетируешь. Потому и мы этот элемент не отрабатываем. Мы играем дома и хотим победить.

Напомним, первый матч между "Ливерпулем" и "Баварией" завершился вничью 0:0.

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