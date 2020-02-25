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«Мы готовы к большой игре с большой командой». Бонуччи — о матче с «Лионом»

25 февраля 2020, 23:29
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, чего он ожидает от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».

— «Ювентус» подходит к матчу с мотивацией и энтузиазмом, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Мы готовы к большой игре против большой команды. Мы готовы к этой стадии сезона и очень хотим добиться максимального результата во всех турнирах.

Матч «Лион» — «Ювентус» состоится 26 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

Лион — Ювентус

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027127--lyon-vs-juventus/?iv=true&iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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