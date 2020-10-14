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Мутко возмущен поздним началом матчей сборной России

08:05
Виталий Мутко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Виталий Мутко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Бывший президент РФС Виталий Мутко в комментарии для «СЭ» о матче Лиги наций Россия — Венгрия выразил удивление тем, что национальная команда начинает домашние игры в 21.45.

— Во-первых, у меня вопрос, почему мы так поздно играем все время? (Смеется.) Мне это совершенно непонятно, — признался «СЭ» Мутко. — Есть же две временные сетки, мы в поздней. Не знаю, в чем там причина.

Желаю удачи нашей сборной в матче с Венгрией. Соперник нам по силам. Ясно, что для венгров это тоже ключевой матч, но мы играем дома. Надо забирать свое. У нас впереди два матча в гостях, а у Венгрии домашние встречи.

Нам необходимо решать задачу. Просто нужно сыграть, как в первом тайме с турками, и все будет нормально. (Севастиан Терлецкий)

Матч Россия — Венгрия состоится в среду, 14 октября, в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 21.45 (мск). «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры.

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