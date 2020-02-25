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Мусса Дембеле: «У «Лиона» нет страха перед «Ювентусом» и Роналду»

25 февраля 2020, 19:21
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Форвард «Лиона» Мусса Дембеле поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

— Очевидно, что в этом сезоне у нас не всегда все проходит идеально, — цитирует Дембеле официальный сайт УЕФА. — Но Лига чемпионов — особенный турнир, тут все иначе. Мы собраны, мотивированы и уверены в себе. Опасаемся ли мы «Ювентуса» и Роналду? Страха у нас нет. мы знаем свои сильные стороны. Проведем ли мы великолепный матч, зависит от нас. Я — форвард, и моя задача забивать. Никакого особого давления я не чувствую. Намерен сыграть в обычном ключе и максимально помочь команде.

Матч «Лион» — «Ювентус» состоится 26 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

Лион — Ювентус

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027127--lyon-vs-juventus/?iv=true

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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