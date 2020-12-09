Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Мусаев объяснил, почему Сафонов не сыграл с «Челси»

01:25
Мурад Мусаев. Фото ФК «Краснодар»
Мурад Мусаев. Фото ФК «Краснодар»
Теги:

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после ничьей с «Челси» в Лиге чемпионов (1:1) рассказал о ситуации с травмированными игроками. Голкипер Матвей Сафонов пропустил игру, а защитник Кайо был заменен по ходу встречи.

— Отсутствие Сафонова? Он на предыгровой тренировке вчера получил травму, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ». — Поле было плохого качества, нога поехала, потянул мышцу.

Кайо последние три игры играет на хорошем уровне. Его колено беспокоило его еще в матче с «Ротором». Надо провести обследование, пока не могу сказать, что с ним.

Челси — Краснодар

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир