Мусаев объяснил, почему Сафонов не сыграл с «Челси»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после ничьей с «Челси» в Лиге чемпионов (1:1) рассказал о ситуации с травмированными игроками. Голкипер Матвей Сафонов пропустил игру, а защитник Кайо был заменен по ходу встречи.

— Отсутствие Сафонова? Он на предыгровой тренировке вчера получил травму, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ». — Поле было плохого качества, нога поехала, потянул мышцу.

Кайо последние три игры играет на хорошем уровне. Его колено беспокоило его еще в матче с «Ротором». Надо провести обследование, пока не могу сказать, что с ним.