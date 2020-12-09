Мусаев назвал подробности травмы Сафонова после матча с «Челси»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после ничьей против «Челси» (1:1) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов рассказал цели команды на плей-офф Лиги Европы. Также он сообщил, что вратарь Матвей Сафонов больше не сыграет в этом году из-за травмы.

— Чем остались довольны и чем — недовольны в игре «Краснодара»?

— В первом тайме было хорошее содержание, забили красивый гол, — отметил Мусаев. — Играли компактно, не позволили многое создать соперникам. Во втором тайме соперник сделал хорошие замены, стало больше преимущества у «Челси», но я рад, что мы смогли добиться такого результата.

— Почему в заявке на игру не было Матвея Сафонова? Вы дали ему отдохнуть перед «Локомотивом»?

— Он на предыгровой тренировке получил травму, готовился быть первым вратарем. К сожалению, поле было не очень хорошего качества, у него поехала нога. Для него год закончен.

— Почему не было Ари? Какие цели на Лигу Европы стоят перед командой?

— У Ари травма задней поверхности бедра. Он был заменен еще в перервые с «Ротором» по этой причине. А по Лиге Европы — нужно дождаться жеребьевки, там будет много сильных команд уровня Лиги чемпионов. Но пока что у нас есть два важных матча в чемпионате России, есть возможность все исправить. Все мысли только об этом. Неважно, кто будет соперником в Лиге Европы, тем не менее, хочется сыграть с большим количеством сильных соперников, пройти как можно дальше, добиться побед.

(Екатерина Потапова)