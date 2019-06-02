Моуринью сравнил финал ЛЧ с финалом Кубка лиги

Двукратный тренер-победитель Лиги чемпионов Жозе Моуринью прокомментировал победу "Ливерпуля"​ над "Тоттенхэмом" ​в финале турнира (2:0).

– Думаю, что, если бы этот матч не был финалом Лиги чемпионов, а встречей чемпионата или финалом Кубка лиги, мы все сказали бы, что игра не была хорошей, – цитирует португальского специалиста Sky Sports.

Потому что это финал Лиги чемпионов, у него есть эта эмоциональная сторона, но качество игры было не очень хорошим. "Тоттенхэм" должен быть расстроен, потому что они проиграли, они чувствуют, что могли лучше. В такие моменты вы должны быть на своем лучшем уровне.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль