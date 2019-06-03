Моуринью не включил Роналду в символическую сборную ЛЧ сезона-2018/19

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью предложил свой вариант символической сборной Лиги чемпионов сезона-2018/19, сообщает RT.

"Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом" (2:0) в финале ЛЧ. Игра проходила 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

– Для начала хочу сказать, что ограничился бы исключительно представителями команд-участниц полуфиналов. Безусловно, многие успешно выступали на других стадиях, но считаю, что это является справедливым решением.

Место в воротах занимает голкипер "Ливерпуля" Алиссон, особенно с учетом его выступления в финале. В нужный момент он помог команде добиться успеха.

Дуэт крайних защитников также составят двое представителей победителя Лиги чемпионов – Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд. Они оба феноменальные атлеты – физически развитые и агрессивные на поле. Каждый из них в меру высокомерен и не боится брать игру на себя.

Центр обороны? Виргил ван Дейк – король. Футболист топ-уровня и потрясающий лидер на поле. Место второго защитника займет Маттейс де Лигт. Он стал автором множества важных голов, отлично играл на своей позиции и доказал, что достоин места в символической сборной турнира.

Что касается центра полузащиты, безусловно, хотелось бы вновь отметить представителей "Ливерпуля", но Клопп перепробовал много сочетаний в этой линии. В матче с "Барселоной" блеснул Вайналдум, но также там успели поиграть и Наби Кейта с Джеймсом Милнером. Поэтому я остановлю свой выбор на молодом дуэте из "Аякса" – Френки де Йонге и Донни ван де Беке. У этих ребят отличное будущее. Они продемонстрировали, что способны успешно выступать не только в родных стенах, блестяще проявив себя в гостевых встречах с "Реалом" и "Ювентусом". Третьим центральным хавбеком станет Кристиан Эриксен из "Тоттенхэма". Он показал не лучшее выступление в финале, а также допустил грубую ошибку в серии с "Аяксом", но заслужил место в символической сборной.

Тройка форвардов? Здесь не будет Криштиану Роналду, потому что "Ювентус" не смог добраться до финала. Поэтому трио нападающих будет состоять из Салаха, Мане и Лионеля Месси, – приводит слова Моуринью RT.

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