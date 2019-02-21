Мората признался, что его бесит VAR

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората прокомментировал работу системы VAR в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (2:0). В середине второго тайма встречи судья, опираясь на ее показания, отменил ранее засчитанный гол испанца, так как система зафиксировала фол с его стороны на защитнике "Юве" Джорджо Кьеллини.

– Кьеллини – один из самых стойких и неуступчивых защитников мира. Обычно требуется гораздо больше усилий, чтобы его повалить. Если бы упал я, то вряд ли судья назначил пенальти. Так что еще один честный гол отменили. Но важно то, что мы победили.

Кьеллини мой приятель, так что я сказал ему, чтобы больше не падал в таких ситуациях. Так нельзя делать.

"Ювентус" все еще остается фаворитом нашей пары. "Ювентус" это "Ювентус". В ответной встрече нам предстоит играть на одном из самых недружелюбных стадионов мира. У нас есть отличный шанс пройти дальше, но будет нелегко.

VAR меня бесит, но что поделать. Хорошо, что в наши ворота ничего не назначили из-за видеоповтора.

"Атлетико" обыграл "Ювентус" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0. Ответный поединок пройдет в Турине 12 марта. Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка

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