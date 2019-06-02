14:55 2 июня | Футбол — Лига чемпионов

Мохамед Салах – о победе в ЛЧ: "Верь, упорно работай и это произойдет"

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Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал, как добиться поставленной цели. Египтятин забил победный гол в финальном матче Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом"​ (2:0).

– Верь, упорно работай и это произойдет, – написал Салах в своем Инстаграме, прикрепив фотографию с кубком Лиги чемпионов.

В сезоне 2018/19 Мохамед Салах провел за мерсисайдцев 52 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 13 результативных передач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Believe, work hard, and it’ll happen.

Публикация от Mohamed Salah (@mosalah)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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