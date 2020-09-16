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Мирча Луческу: «Мы хорошо перекрыли сильные стороны АЗ»

16 сентября 2020, 00:46
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ (2:0).

— Сегодня была тактическая игра со стороны обеих команд, — приводит слова Луческу официальный сайт клуба. — Не забывайте, что АЗ почти выиграл чемпионат, играя через длинные передачи, заманивая соперников за спину, демонстрируя агрессивный вертикальный футбол. Мы хорошо перекрыли эти сильные их стороны, зоны, в которые они играли за спины наших защитников. В первом тайме АЗ почти ничего не создал у наших ворот.

В перерыве я сказал ребятам, чтобы они набрались терпения, потому что гости пойдут вперед большими силами и у нас появятся зоны для контратак. Так оно и произошло.

Спасибо ребятам за выполнение всех подсказок и сумасшедшей самоотдаче, терпения и полученный результат.

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