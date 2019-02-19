Миралем Пьянич: "Роналду - великий чемпион"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" заявил, что его одноклубник Криштиану Роналду является великим чемпионом. Он также добавил, что игры против мадридского клуба будут сложными.

- "Атлетико" за последние годы доказал, что является сильной командой, против которой трудно играть. Нас ожидают две сложные игры, - приводит слова Пьянича официальный сайт "Ювентуса". - Мы постараемся добиться хорошего результата в первом матче. "Ювентус" хочет играть в финале.

Роналду очень мотивирован. В Лиге чемпионов он доказал, что стоит больше, чем любой другой игрок. Роналду - великий чемпион. Он вновь доказывает это в текущем сезоне.

Первый матч между "Ювентусом" и "Атлетико" пройдет 20 февраля в Испании, ответный - 12 марта в Италии.

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