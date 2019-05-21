МИД Армении беспокоится за безопасность Мхитаряна на матче финала ЛЕ в Баку

Пресс-секретарь МИДа Армении Анна Нагдалян заявила, что министерство не будет выступать против участия полузащитника лондонского "Арсенала" Генриха Мхитаряна в матче финала Лиги Европы с "Челси" в Баку, если азербайджанская сторона обеспечит безопасность спортсмену, сообщает Sputnik.

Финал ЛЕ пройдет 29 мая в Азербайджане.

– Если азербайджанская сторона даст соответствующие гарантии безопасности, которые устроят и Генриха Мхитаряна, и команду, за которую он играет, то МИД Армении не имеет ничего против его участия в матче в Баку, – приводит слова Нагдалян Sputnik.

Напомним, Азербайджан и Армения находятся в состоянии напряженности из-за спора по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее в МИДе Азербайджана сообщили, что армянский хавбек сможет сыграть в финале Лиги Европы.

Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку из-за политики. Подробности