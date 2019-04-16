Месси забил в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые за шесть лет

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" нападающий "Барселоны" Лионель Месси поразил ворота гостей.

Гол, забитый на 16-й минуте, стал для аргентинца первым за последние 13 матчей на этой стадии турнира. (Денис Аль-Юсифи)

Последние 14 матчей "Барселоны" в 1/4 финала Лиги чемпионов

Дата Соперник Счет Авторы голов 02.04.2013 ПСЖ (г) 2:2 Месси, Хави 10.04.2013 ПСЖ (д) 1:1 Педро 01.04.2014 Атлетико (д) 1:1 Неймар 09.04.2014 Атлетико (г) 0:1 - 15.04.2015 ПСЖ (г) 3:1 Неймар, Суарес-2 21.04.2015 ПСЖ (д) 2:0 Неймар-2 05.04.2016 Атлетико (д) 2:1 Суарес-2 13.04.2016 Атлетико (г) 0:2 - 11.04.2017 Ювентус (г) 0:3 - 19.04.2017 Ювентус (д) 0:0 - 04.04.2018 Рома (д) 4:1 Де Росси (в свои ворота), Манолас (в свои ворота), Пике, Суарес 10.04.2018 Рома (г) 0:3 - 10.04.2019 Манчестер Юнайтед (г) 1:0 Шоу (в свои ворота) 16.04.2019 Манчестер Юнайтед (д)* -

* Матч продолжается