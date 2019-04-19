Месси забил лучший гол недели в Лиге чемпионов

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил лучший гол на прошедшей недели в Лиге чемпионов в ответном четвертьфинальном матче турнира против "Манчестер Юнайтед" (3:0), информирует официальный Твиттер ЛЧ.
Лучшим признан первый из двух голов Месси в игре с "МЮ". Каталонцы обыграли "красных дьяволов" с общим счетом – 4:0 и вышли в полуфинал турнира, где сыграют с "Ливерпулем".
Ранее стало известно, что Месси стал лучшим игроком недели в ЛЧ.
📣 Автором лучшего гола недели становится...– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 19 апреля 2019 г.
Лионель Месси! ⚽️🎉#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/5fPW6bQer6
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