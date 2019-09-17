Месси назвал сложной группу, в которую попала «Барселона» в Лиге чемпионов

Капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» отметил, что у каталонцев сложная группа в текущем сезоне, сообщает официальный сайт УЕФА.

— Каждый год в Лиге чемпионов равный баланс сил, хотя иногда выиграть ее сложнее, — приводит слова Месси пресс-служба УЕФА. — В целом силы в турнире распределены равно. Пробиваются только лучшие, что и делает этот турнир особенным. Нам выпала «Боруссия», с которой мы никогда не играли за время моего пребывания в клубе. Видел дортмундский стадион по телевизору. Он всегда мне нравился из-за болельщиков и самобытности клуба. Еще нам достался «Интер». Год назад мы играли с ним на выезде, но тот матч я пропустил из-за травмы. Группа сложная, но тем интереснее наша задача.

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