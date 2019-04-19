13:05 | Футбол — Лига чемпионов

Месси – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный Твиттер турнира.

31-летний аргентинец отметился дублем в ответном четвертьфинальном матче с "Манчестер Юнайтед" (3:0).

В текущем сезоне Лионель Месси провел 42 матча за "Барселону", забил 45 голов и отдал 21 голевую передачу.

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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