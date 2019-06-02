Месси – лучший бомбардир Лиги чемпионов сезона-2018/19

Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси. На его счету 12 голов (1 – с пенальти) в 10 встречах.

На втором месте нападающий "Аякса" Душан Тадич, забивший 9 голов в 18 встречах. У Роберта Левандовски из "Баварии" 8 голов в 8 играх.

Победителем Лиги чемпионов стал "Ливерпуль", завоевавший трофей шестой раз в истории.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль