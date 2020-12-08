Перед матчем группового турнира Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус» лидеры команд Лионель Месси и Криштиану Роналду тепло поприветствовали друг друга.

Аргентинец и португалец — многолетние соперники. С 2009 по 2018 год Роналду выступал за принципиального соперника «Барсы» — «Реал», с 2008 года они выиграли на двоих 11 «Золотых мячей» из 12. Кроме того, только Месси и Роналду забили больше ста мячей в Лиге чемпионов (118 и 132 соответственно).